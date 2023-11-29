SON DAKİKA HABERİ: AB Komisyonu'ndan Türkiye ile vize konusunda daha fazla adım atın tavsiyesi

SON DAKİKA HABERİ: Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye ile gümrük birliği görüşmelerinin sürdürülmesini tavsiye etti. Komisyon ayrıca ticaret, yatırım, göç ve vizelerin kaldırılması konularında daha fazla adım atılması gerektiğini belirtti.

SON DAKİKA HABERİ: AB Komisyonu'ndan Türkiye ile vize konusunda daha fazla adım atın tavsiyesi
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Son dakika haberi!

Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye'ye ilişkin yorumunu üyelerle paylaştı. 

AB Komisyonu, "AB'nin, Türkiye'yle olası tüm alanlarda daha işbirlikçi ve karşılıklı yarara dayalı bir ilişki geliştirmek konusunda stratejik çıkarı olduğu açıktır." ifadelerini kullandı.

Komisyon, "AB Komisyonu: Türkiye ile temel görüş ayrılıklarını gidermeye yönelik çabalar devam etmelidir." dedi. 

Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye ile gümrük birliği görüşmelerinin sürdürülmesini tavsiye etti.

Komisyon ayrıca ticaret, yatırım, göç ve vizelerin kaldırılması konularında daha fazla adım atılması gerektiğini belirtti.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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