İspanya vize başvurusunu durdurdu

Avrupa ülkelerine yapılan vize başvurularında uzun kuyruklar oluşmaya devam ediyor. Pek çok ülke vize için aylar sonrasına randevu verirken, İspanya başvuruları büyük oranda tamamen durdurdu.



İspanya'nın yaklaşık 10 gün önce aldığı karar daha önceden randevu almış olanların da başvurularının reddedilmesine neden oldu.



Çözüm için girişimlerde bulunan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, konsolosluklardan başvuru sayısının yoğunluğu nedeniyle sürelerin uzadığı ve vize reddinin arttığı yanıtını aldı.



İki hafta önce Türkiye'nin vize başvurularının reddedilmesi konusunda Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ilgili ülkelere nota verdiği açıklanmıştı.

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