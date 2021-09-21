SON DAKİKA HABERİ: ABD Başkanı Biden BM Genel Kurulu’nda konuştu

SON DAKİKA HABERİ:ABD Başkanı Joe Biden Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda, “Önümüzdeki 10 yıl insanlık için kritik olacak” derken, “Benim yönetimim tüm halklar için çalışacak” şeklinde konuştu. Başkan Biden, "Katı bloklara bölünmüş yeni bir Soğuk Savaş veya dünya peşinde değiliz, bir kez daha söylüyorum bunun peşinde değiliz" şeklinde konuştu

ntv.com.tr 21.09.2021 - 17:34

SON DAKİKA HABERİ: ABD Başkanı Biden BM Genel Kurulu’nda konuştu

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuştu. 

Biden, “Önümüzdeki 10 yıl insanlık için kritik olacak” derken, “Benim yönetimim tüm halklar için çalışacak” şeklinde konuştu.

Afganistan'dan çekilmelerine değinen Başkan, "20 yıllık savaşa son verdik" dedi. 

"Avrupa Birliği son derece önemli bir ortağımız" diyen Biden, "Uluslararası forumlarda tekrar masaya döndük" ifadesinin altını çizdi. 

Aşırı iklim olaylarına değinen Biden, dünyanın her yanında bu tip olayların yaşandığını vurguladı. 

'SOĞUK SAVAŞ PEŞİNDE DEĞİLİZ'

Başkan Biden, "Katı bloklara bölünmüş yeni bir Soğuk Savaş veya dünya peşinde değiliz, bir kez daha söylüyorum bunun peşinde değiliz" şeklinde konuştu

Biden, İran'ın nükleer silah sahibi olmaması için verdikleri sözü tutacaklarını vurguladı ve nükleer anlaşmaya dönmek için diplomatik çabalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Biden, bağımsız Yahudi devletine desteklerinin kesin olduğunu, ancak bunu sağlamanın en iyi yolunun egemen bir Filistin devletinin de olacağı "iki devletli çözüm" olduğunu söyledi.

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