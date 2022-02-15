SON DAKİKA HABERİ: ABD Başkanı Biden: Rus askerlerinin çekilmeye başladığını henüz doğrulamadık

SON DAKİKA HABERİ: ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da Rusya-Ukrayna gerginliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Biden, her türlü senaryoya hazır olduklarını ancak diplomasiye her türlü şansın verilmesi gerektiğini söyledi.

Haberler 15.02.2022 - 23:34 | Son Güncelleme : 15.02.2022 - 23:44

SON DAKİKA HABERİ: ABD Başkanı Biden: Rus askerlerinin çekilmeye başladığını henüz doğrulamadık

Son dakika haberi! ABD Başkanı , Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Biden, Rus askerlerinin kışlalarına çekilmeye başladığını henüz doğrulamadıklarını ve Ukrayna işgalinin halen olası olduğunu söyledi.

Biden'ın açıklamalarından satır başları;

"Başlangıcından beri söyledim, ABD her türlü olasılığa hazırdır. 

Putin ile diplomasiye devam için mutabık kaldık, diplomatik çabalarımız devam edecek.

Rus askerlerinin çekilmeye başladığını henüz doğrulamadık.

Rusya halkı bizim düşmanımız değil. Rusya saldırırsa, bu onların seçimi olacaktır. Saldırının Rusya için bedeli yüksek olacaktır.

İşgale uzun vadeli yaptırımlarla karşılık vereceğiz. NATO topraklarını tüm gücümüzle koruyacağız."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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