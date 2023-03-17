SON DAKİKA HABERİ: ABD'den Türkiye'nin Finlandiya kararına ilk yorum

SON DAKİKA HABERİ: ABD'den Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün TBMM'deki onay sürecini başlatmaya karar vermesine ilk yorum geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Türkiye'ye İsveç'in de NATO'ya katılımını hızla onaylama çağrısında bulundu.

SON DAKİKA HABERİ: ABD'den Türkiye'nin Finlandiya kararına ilk yorum
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! ABD Türkiye'nin, Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün TBMM'deki onay sürecini başlatmaya karar vermesini memnuniyetle karşıladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Sullivan, "ABD, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünü TBMM'ye göndereceğini açıklamasını memnuniyetle karşılıyor ve bu sürecin bir an önce sonuçlanmasını dört gözle bekliyor." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'YE İSVEÇ ÇAĞRISI

Türkiye'nin, İsveç'in de NATO'ya katılımını onaylamasını istediklerini belirten Sullivan, ayrıca Macaristan'ı da hem Finlandiya hem de İsveç için onay sürecini gecikmeden tamamlamaya davet etti.

Sullivan, Finlandiya ve İsveç'in NATO değerlerini paylaşan, ittifakı güçlendirecek ve Avrupa'nın güvenliğine katkı yapacak güçlü ortaklar olduğuna işaret ederek, "ABD, her iki ülkenin de bir an önce NATO üyesi olması gerektiğine inanıyor." ifadesine yer verdi.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...