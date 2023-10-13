SON DAKİKA HABERİ: Afganistan'da cuma namazı sırasında bombalı saldırı: 17 ölü
SON DAKİKA HABERİ: Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin merkezinde Şiilere ait bir camide cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre olayda 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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