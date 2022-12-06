SON DAKİKA HABERİ: Bakan Çavuşoğlu'dan Yunanistan'a tepki

Son dakika haberi!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu'yla kameraların karşısına geçti.

Bakan Çavuşoğlu, son günlerde dış politikada yaşanan gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'ın silahlandırılmış adalarda yaptığı askeri tatbikatlara değinen Dışişleri Bakanı, "Yunanistan barış istemiyorsa biz de gereğini yaparız. Adaların silahlarındırılmasına sessiz kalamayız, gerekli adımları sahada atacağız. Ya Yunanistan geri adım atar, anlaşmalara uyar, ya da biz gereğini yaparız." dedi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...