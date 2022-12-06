SON DAKİKA HABERİ: Bakan Çavuşoğlu'dan Yunanistan'a tepki

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın adalarda yaptığı tatbikatlara ilişkin, "Yunanistan barış istemiyorsa biz de gereğini yaparız" diye konuştu. Atina'nın uluslararası anlaşmaları ihlal ettiğni belirten Dışişleri Bakanı, "Adaların silahlarındırılmasına sessiz kalamayız, gerekli adımları sahada atacağız" dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Çavuşoğlu'dan Yunanistan'a tepki

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Son dakika haberi! 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu'yla kameraların karşısına geçti.

Bakan Çavuşoğlu, son günlerde dış politikada yaşanan gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'ın silahlandırılmış adalarda yaptığı askeri tatbikatlara değinen Dışişleri Bakanı, "Yunanistan barış istemiyorsa biz de gereğini yaparız. Adaların silahlarındırılmasına sessiz kalamayız, gerekli adımları sahada atacağız. Ya Yunanistan geri adım atar, anlaşmalara uyar, ya da biz gereğini yaparız." dedi. 

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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