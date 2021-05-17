BM Genel Kurulu Filistin'e yönelik saldırıları görüşmek amacıyla toplanacak

SON DAKİKA HABERİ: BM Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere perşembe günü toplanacak.

17.05.2021 - 17:52 | Son Güncelleme : 17.05.2021 - 17:54

BM Genel Kurulu Filistin'e yönelik saldırıları görüşmek amacıyla toplanacak

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Son dakika haberi! Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır, BM Genel Kurulu'nun İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere perşembe günü toplanacağı açıkladı.

Bozkır soyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"BM Genel Kurulu’nu, İslam İşbirliği Teşkilatı adına Nijer ve Arap Grubu adına Cezayir Daimi Temsilcilerinin ortak imzalı mektubunda yer alan talebe binaen, işgal altındaki Filistin topraklarındaki vahim durumu görüşmek üzere, 20 Mayıs Perşembe günü saat 10:00 da toplayacağım."

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