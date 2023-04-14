SON DAKİKA HABERİ: Danimarka Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanlığı Danimarka Büyükelçisi'nin çağrıldığını ve ülkede Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırının kınandığını duyurdu.

SON DAKİKA HABERİ: Danimarka Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
İngiltere'den Paludan'a izin yok

İngiltere'den Paludan'a izin yok

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada u ifadelere yer verildi:

"Danimarka’da bugün (14 Nisan) bir kez daha kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e ve şanlı bayrağımıza yönelik olarak gerçekleştirilen aşağılık saldırıyı lanetliyoruz. Tüm uyarılarımıza karşın bu aşağılık saldırılara ifade özgürlüğü kisvesi altında izin verilmesi kabul edilemez.

Bu konudaki tavrımız Bakanlığa çağrılan Ankara’daki Danimarka Büyükelçisine iletilmiştir.

Avrupa’da son dönemde endişe verici şekilde artış gösteren İslam ve yabancı düşmanlığının somut örneği olan bu aşağılık saldırıya ve benzer nefret suçlarına karşı çok taraflı platformlarda ve ikili alandaki girişimlerimiz hiç şüphesiz sürecektir.

Danimarka’nın bu konudaki duyarsız tutumu ise dünyadaki tüm Müslümanların tepkisini çekmekte ve milyarlarca insanın rahatsızlığının dikkate alınmadığını göstermektedir.

Bu nedenle mübarek Ramazan ayında devam eden bu tür provokasyonların önlenmesi ve tekrarlanmaması için caydırıcı tedbirler alınması talebimizi yineliyoruz."

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...