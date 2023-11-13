SON DAKİKA HABERİ: Filistin karşıtlığı İngiliz bakanı koltuğundan etti

SON DAKİKA HABERİ: İngiliz basınına göre, Filistin'e destek gösterilerine karşı tutumuyla tartışmalara neden olan İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman görevinden alındı.

SON DAKİKA HABERİ: Filistin karşıtlığı İngiliz bakanı koltuğundan etti
Görevden alınan İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman (Reuters)
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İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İçişleri Bakanı Braverman'i görevden aldı.

Başbakan Sunak'ın bugün kabine değişikliğine gitmesi de öngörülüyor.

POLİSLE YAŞADIĞI GERGİNLİK TARTIŞMALARA YOL AÇMIŞTI

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Suella Braverman'in İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ardından başlayan Filistin'e destek gösterilerine izin veren Londra polisini "taraf tutmakla" suçlaması üzerine başlayan gerginlik ülkenin gündeminde yer almıştı.

Braverman, Londra'da 14 Ekim'den bu yana her hafta düzenlenen Filistin ile dayanışma yürüyüşlerini "nefret yürüyüşü" olarak nitelendirmiş, polisi de Filistin eylemleri söz konusu olduğunda "çifte standart uygulamakla" itham etmişti.

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