Son dakika haberi... "Filistinli Cesur Kız" Temimi'ye 8 ay hapis cezası

Son dakika haberi!
Bir İsrail askerine tokat attığı videoyla gündeme gelen 17 yaşındaki Filistinli Ahed Temimi'ye 8 ay hapis cezası verildi.
17 yaşındaki Temimi'nin 14 yıl hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyordu.
İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett, 17 yaşındaki Filistinli Ahed Temimi için "hayatı hapishanede son bulmalı" ifadesini kullanmıştı.
"Filistin'in cesur kızı" olarak bilinen Ahed Temimi daha önce de, erkek kardeşi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü'nü"ne layık görülmüştü.
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