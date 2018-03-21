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Son dakika haberi... "Filistinli Cesur Kız" Temimi'ye 8 ay hapis cezası

Dünya

SON DAKİKA HABERİ: Hanzala Cesaret Ödülü sahibi Filistinli Ahed Temimi'ye 8 ay hapis cezası verildi. İsrailli savcı, Temimi için 14 yıl hapis cezası istemişti.

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Son dakika haberi! 

Bir İsrail askerine tokat attığı videoyla gündeme gelen 17 yaşındaki Filistinli Ahed Temimi'ye 8 ay hapis cezası verildi. 

17 yaşındaki Temimi'nin 14 yıl hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyordu.

İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett, 17 yaşındaki Filistinli Ahed Temimi için "hayatı hapishanede son bulmalı" ifadesini kullanmıştı.

"Filistin'in cesur kızı" olarak bilinen Ahed Temimi daha önce de, erkek kardeşi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü'nü"ne layık görülmüştü.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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