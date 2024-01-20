SON DAKİKA HABERİ: İlk Türk astronot uzayda: Kapsül beklenenden erken kenetlenecek

SON DAKİKA HABERİ: Axiom'dan yapılan açıklamada "Kapsülün Uluslararası Uzay İstasyonu'na TSİ 12:19'da kenetlenmesi bekleniyor." denildi. TSİ 14:30'da da astronotlar için karşılama töreni düzenlenecek.

SON DAKİKA HABERİ: İlk Türk astronot uzayda: Kapsül beklenenden erken kenetlenecek
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Son dakika haberi! Dragon kapsülünün 20 Ocak TSİ 13:15'te Uluslararası İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyordu.

Axiom'un X hesabından yapılan açıklamada, kapsülün Uluslararası Uzay İstasyonu'na beklenenden daha erken kenetlenmesi beklendiği duyuruldu. Kenetlenmenin tahmini olarak TSİ 12:19'da gerçekleşeceği bildirildi.

TSİ 14:30'da da astronotlar için karşılama töreni düzenlenecek.

Axiom'un X hesabında saat 10:30'dan itibaren özel yayın başlayacak.

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