SON DAKİKA HABERİ: İlk Türk astronot uzayda: Kapsül beklenenden erken kenetlenecek

Son dakika haberi! Dragon kapsülünün 20 Ocak TSİ 13:15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyordu.

Axiom'un X hesabından yapılan açıklamada, kapsülün Uluslararası Uzay İstasyonu'na beklenenden daha erken kenetlenmesi beklendiği duyuruldu. Kenetlenmenin tahmini olarak TSİ 12:19'da gerçekleşeceği bildirildi.

TSİ 14:30'da da astronotlar için karşılama töreni düzenlenecek.

Axiom'un X hesabında saat 10:30'dan itibaren özel yayın başlayacak.