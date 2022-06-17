İngiltere, Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmesine dair kararı imzaladı

Son dakika haberi! İngiliz hükümeti, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın casusluk suçlamasıyla ABD'ye iade edilmesini emretti. İçişleri Bakanı Priti Patel, iade kararını imzaladığını duyurdu.



İngiltere İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık mahkemeleri, Assange'ı ABD’ye iade etmenin adaletsiz veya sürecin kötüye kullanması yönünde bir duruma neden olacağını tespit etmemiştir. Adil yargılanma hakkı ve ifade özgürlüğü de dahil olmak üzere, iadenin insan haklarıyla bağdaşmayacağına ve ABD'deyken sağlığı da dahil olmak üzere kendisine uygun şekilde muamele edilmeyeceğine dair bir kanıt bulunamıştır” denildi.



Bununla birlikte, söz konusu karar, Assange'ın ABD'de yargılanmaktan kaçınmak için yıllarca süren savaşında büyük bir kırılma noktası oldu. Assange'ın kararı temyiz için 14 günü bulunuyor.

Assange'ın, İngiltere'nin ABD'ye iade kararını temyiz etmek için 14 günü bulunuyor.

Diğer taraftan, geçen Nisan ayında İngiltere’deki bir yargıç, Assange’ın iadesini onaylayarak nihai kararı hükümete bıraktı. Karar, İngiltere Yüksek Mahkemesi'ne kadar giden yasal bir savaşın ardından geldi.



ABD, ASSANGE'A KARŞI CASUSLUKTAN 17 SUÇ YÖNELTTİ



ABD, on yıldan uzun bir süre önce WikiLeaks'in Irak ve Afganistan savaşı hakkında çok sayıda gizli belgeyi yayınlaması nedeniyle 17 casusluk ve bir bilgisayarı kötüye kullanma suçlamasıyla yargılanabilmesi için İngiliz yetkililerden Assange'ı iade etmesini istedi.



Öte yandan, gazetecilik örgütleri ve insan hakları grupları, İngiltere'yi iade talebini reddetmeye çağırdı. 50 yaşındaki Assange'ın destekçileri ve avukatları, onun gazeteci olarak hareket ettiğini ve ABD ordusunun Irak ve Afganistan'da yaptığı yanlışları ortaya çıkaran belgeleri yayınladığı için ifade özgürlüğü çerçevesinde korumasına hakkı olduğunu savunuyor.



Assange'ın destekçileri onun gazeteci olarak hareket ederek ifade özgürlüğü koruduğunu bildirdi.

ASSANGE'IN AVUKATLARI: 175 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR



Assange'ın avukatları, Wikileaks’ın kurucusunun ABD'de mahkûm edilmesi halinde 175 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini söylese de, Amerikalı yetkililer herhangi bir cezanın muhtemelen bundan çok daha düşük olacağını söyledi.



Assange, ayrı bir hukuk mücadelesi sırasında kefaletten kaçtığı için tutuklandığı 2019'dan bu yana İngiltere'nin Londra'daki yüksek güvenlikli Belmarsh Hapishanesinde tutuluyor. Bundan önce, tecavüz ve cinsel saldırı iddialarıyla yüzleşmek üzere İsveç'e iade edilmekten kaçınmak için Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde yedi yıl geçirdi.



İsveç, Assange’a karşı cinsel suçlar soruşturmasını Kasım 2019'da aradan çok zaman geçtiği için düşürdü.