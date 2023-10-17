SON DAKİKA HABERİ... İsrail: Hamas'ın saldırılarında 3 Türk vatandaşı öldü

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Hamas Gazze Şeridi'nden başlattığı ani operasyonla İsrail topraklarındaki birçok sivilin ölümüne neden olmuştu.

Öyle ki Gazze sınırına çok yakın noktadaki festivali basan Hamas militanları aralarında çok sayıda yabancı ülke vatandaşının da bulunduğu katılımcıları öldürmüş bir kısmını da kaçırmıştı.

İsrail Hamas'ın öldürdüğü ya da rehin aldığı kişilerin arasında 40 ülkenin vatandaşının olduğunu ifade etti.

İsrail hükümetinden yapılan açıklamaya göre öldürülen Türk vatandaşı sayısı ise üç. İsrail'in açıkladığı verilere köre kayıp Türk vatandaşı bulunmuyor.