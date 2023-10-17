SON DAKİKA HABERİ... İsrail: Hamas'ın saldırılarında 3 Türk vatandaşı öldü

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Hamas Gazze Şeridi'nden başlattığı ani operasyonla İsrail topraklarındaki birçok sivilin ölümüne neden olmuştu.
Öyle ki Gazze sınırına çok yakın noktadaki festivali basan Hamas militanları aralarında çok sayıda yabancı ülke vatandaşının da bulunduğu katılımcıları öldürmüş bir kısmını da kaçırmıştı.
İsrail Hamas'ın öldürdüğü ya da rehin aldığı kişilerin arasında 40 ülkenin vatandaşının olduğunu ifade etti.
İsrail hükümetinden yapılan açıklamaya göre öldürülen Türk vatandaşı sayısı ise üç. İsrail'in açıkladığı verilere köre kayıp Türk vatandaşı bulunmuyor.
İsrail'in açıkladığı verilere göre 40 ülkeden 196 kişi öldürülürken, 91 kişi de kayıp olarak aranıyor.
İsrail'e göre en fazla vatandaşını kaybeden ülkeler ise şöyle;
ABD: 27 ölü, 12 kayıp
Fransa: 20 ölü, 4 kayıp
Rusya 17 ölü, 7 kayıp
Ukrayna: 17 ölü, 6 kayıp
Tayland: 15 ölü, 5 kayıp
Arjantin: 13 ölü, 10 kayıp
Almanya: 12 ölü, 7 kayıp
İngiltere: 10 ölü, 5 kayıp
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