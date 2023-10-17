SON DAKİKA HABERİ... İsrail: Hamas'ın saldırılarında 3 Türk vatandaşı öldü

SON DAKİKA HABERİ: İsrail hükümeti Hamas saldırıları nedeniyle ölen veya kayıp olarak listelenen yabancı ülke vatandaşlarının sayısını açıkladı. Listeye göre üç Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Toplamda 40 farklı ülkeden 196 can kaybı 91 kayıp vakasının olduğu belirtildi.

SON DAKİKA HABERİ... İsrail: Hamas'ın saldırılarında 3 Türk vatandaşı öldü
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Hamas Gazze Şeridi'nden başlattığı ani operasyonla İsrail topraklarındaki birçok sivilin ölümüne neden olmuştu.

Öyle ki Gazze sınırına çok yakın noktadaki festivali basan Hamas militanları aralarında çok sayıda yabancı ülke vatandaşının da bulunduğu katılımcıları öldürmüş bir kısmını da kaçırmıştı.

İsrail Hamas'ın öldürdüğü ya da rehin aldığı kişilerin arasında 40 ülkenin vatandaşının olduğunu ifade etti.

İsrail hükümetinden yapılan açıklamaya göre öldürülen Türk vatandaşı sayısı ise üç. İsrail'in açıkladığı verilere köre kayıp Türk vatandaşı bulunmuyor.

SON DAKİKA HABERİ... İsrail: Hamas'ın saldırılarında 3 Türk vatandaşı öldü - 1

İsrail'in açıkladığı verilere göre 40 ülkeden 196 kişi öldürülürken, 91 kişi de kayıp olarak aranıyor. 

İsrail'e göre en fazla vatandaşını kaybeden ülkeler ise şöyle;

ABD: 27 ölü, 12 kayıp

Fransa: 20 ölü, 4 kayıp

Rusya 17 ölü, 7 kayıp

Ukrayna: 17 ölü, 6 kayıp

Tayland: 15 ölü, 5 kayıp

Arjantin: 13 ölü, 10 kayıp

Almanya: 12 ölü, 7 kayıp

İngiltere: 10 ölü, 5 kayıp

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