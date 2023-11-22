SON DAKİKA HABERİ: İsrail ve Hamas'tan açıklama: Gazze'de 4 günlük ateşkes ve rehine takası

Son dakika haberi! İsrail ile Hamas arasında beklenen rehine takası ve ateşkes onaylandı.

Açıklama İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Ofisi tarafından yapıldı. Açıklamaya göre Hamas, 4 gün içerisinde kadın ve çocuklardan oluşan 50 rehineyi serbest bırakacak. Bu dört günlük süreçte çatışmalara ara verilecek. Hamas'ın açıklamasına göre de İsrail 150 Filistinli kadın ve çocuğu serbest bırakacak.

Ateşkes anlaşması insani, tıbbi yardım malzemeleri ve yakıt yüklü yüzlerce TIR'ın Gazze'ye girmesine imkan tanıyacak.

Hamas'ın 4 gün sonunda ek olarak 10 İsrailli rehine bırakması halinde 1 gün daha ateşkes ilan edilecek.

Ateşkes anlaşmadan 24 saat sonra başlayacak.

4 gün boyunca Gazze'nin güneyindeki hava trafiği tamamen durdurulacak. Kuzeyinde de hava trafiğine her gün 6 saat ara verilecek.

İsrail'e göre, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.



NETANYAHU: HÜKÜMET DOĞRU KARARI VERDİ



İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi ordunun da ateşkese destek verdiğini söylemiş; bunun birliklerin toparlanması için fırsat olacağını vurgulamıştı.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail hükümeti bugün zor bir kararla karşı karşıya kaldı, ancak doğru kararı verdi." dedi.



Netanyahu, Ssaş Kabinesi'nin ardından yaptığı açıklamada, rehinelerin aşamalar halinde serbest bırakılacağını söyledi. İsrail Başbakanı, üzerinde konuşulan anlaşmanın, Kızılhaç'ın Hamas'ın elinde bulunan rehinelere ulaşarak gerekli tıbbi desteği sağlamasını da içerdiğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın anlaşmanın daha fazla rehineyi içerecek şekilde geliştirilmesine yardım ettiğini anlaşmanın savaşa devam etmesi için orduya hazırlanma imkanı tanıyacağını vurguladı.

Netanyahu, Gazze Şeridi'nde geçici ateşkes sağlanması halinde dahi Hamas'la savaşa devam edeceklerini sözlerine ekledi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz da anlaşmanın tüm rehinelerin serbest bırakılması için ilk adım olduğunu söyledi.