SON DAKİKA HABERİ: Mısır'da iki tren çarpıştı: 32 ölü, 66 yaralı

Son dakika haberi! Reuters'ın bildiridiğine göre, Mısır'ın Sevhac kentinin kuzeyinde iki trenin çarpışması sonucunda 32 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi de yaralandı.



Mısır Sağlık Bakanlığı'na dayandırılan haber Mısır devlet televizyonunda yer aldı.



Mısır Sağlık Bakanlığı, sağlık yetkililerinin olay yerine 36 ambulans gönderdiğini ve yaralıların bölgedeki hastanelere götürüldüğünü açıklamıştı.



Yerel medyadaki görüntülere göre tren vagonları bir su kanalının üzerinde raydan çıktı.



Bölgedeki en eski ve en büyük demiryolu ağlarından birine sahip Mısır'da can kaybına neden olan kazalar sıklıkla meydana geliyor.

ALABAMA'YI KASIRGA VURDU