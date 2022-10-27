Putin: Batı, er ya da geç ortak geleceğimizi düşünecek

Son dakika haberi! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valdai Tartışma Kulübü Toplantısı'na katıldı. Putin, Batı'yı rekabet edemediği için rakiplerine karşı ekonomik yaptırımlar uygulamakla suçladı.



Batı'nın Asya'nın yükselen ekonomik ve siyasi gücü ile adil bir şekilde mücadele edemediğini belirten Putin, Batılı ülkelerin egemenliklerini sürdürmek ve "ikinci sınıf medeniyetler" olarak gördükleri ülkeleri ellerinde tutmak için uluslararası ilişkilerin kurallarını bir kenara attıklarını öne sürdü.

Putin, sözlerine şu şekilde devam etti:



"Son küresel olaylar, ekonomik alan da dahil olmak üzere sistemik krize doğru gidiyor. Ukrayna'da savaşa, Tayvan'da istikrarsızlık durumuna tanık oluyoruz. Batı tehlikeli ve kanlı bir oyun oynuyor. Küresel kriz herkesi etkiliyor.

Er veya geç Batı, ortak geleceğimiz hakkında görüşmelere başlamak zorunda. Batı, başka medeniyetlerin gelişimini kontrol etmeye çalışıyor. Batı, kolonyalizm nedeniyle kör oldu. Batı ve NATO ile ilişkileri geliştirmeye ve onlarla dostluk kurmaya çalıştık."



Rusya Devlet Başkanı Putin geçen ay Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson'un ilhakını açıkladı.

PUTİN UKRAYNA'DKİ 4 BÖLGEYİ İLHAK ETTİ VE SIKI YÖNETİM İLAN ETTİ



Rusya Devlet Başkanı Putin, geçen ay Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzaladı. Rusya, Kırım'dan sonra Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 15'ini daha ilhak etmiş oldu.



Kiev'e müzakere masasına dönme çağrısında bulunan Putin, "Ne Ukrayna ne de Batı birliğimizi ve bütünlüğümüzü bozamaz. Milyonlarca kişi kararını vermiştir" dedi. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada "Topraklarımızı kurtaracağız" denilirken AB, Rusya'nın ilhakının tanınmayacağını vurguladı.

Öte yandan, Putin, ilhak edilen Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde sıkıyönetim ilan edilmesine yönelik kararname imzaladı.



Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için geçen ay referandumların düzenlendiğini anımsatan Putin, Ukrayna yönetiminin ve Batılı ülkelerin referandumların sonuçlarını kabul etmek istemediğini belirtti.