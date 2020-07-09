SON DAKİKA HABERİ: Seul Belediye Başkanı ölü bulundu

Son dakika haberi! Yonhap ajansının haberine göre, kızının, yerel saatle 17.17'de polise kayıp ihbarında bulunmasından kısa bir süre Seul Belediye Başkanı Won-soon Park ormanlık alanda ölü bulundu.

Güney Kore Seul Metropolitan Polisi, Park'ın cesedinin , telefon sinyalinin en son tespit edildiği Sungbuk Mahallesi yakınında bulunduğunu açıkladı.



Seul emniyetinde Park'ı arama operasyonundan sorumlu polislerden biri, Belediye Başkanının kızının, babasının bıraktığı mesajın içeriğini açıklamadığını söyledi.



Polis, kızının, Park'a telefonla ulaşamadığı için polis çağırmaya karar verdiğini söylediğini aktardı.



Belediye Başkanı Park'ı kaydeden polis memurları, drone ve köpeklerin kullanıldığı arama operasyonuna yaklaşık 150 polisin katıldığını bildirdi.



Park, 2011 yılından bu yana Seul Belediye Başkanlığı görevini yürütüyor.