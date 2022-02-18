SON DAKİKA HABERİ: Yunanistan'da yolcu gemisinde yangın

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Yunan sahil güvenliği, Yunanistan'dan İtalya'ya giden 290 kişinin bulunduğu bir gemide yangın çıktığını, herhangi bir ölüm veya yaralanma bildirilmediğini söyledi.



Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, İyon Denizi'ndeki Korfu adası yakınlarında çıktı.



Sahil güvenlik, 239 yolcu ve 51 mürettebatın gemide olduğunu ve kurtarma operasyonuna en az üç sahil güvenlik gemisinin katıldığını söyledi.

Yolcu gemisinde 24 Türk vatandaşı olduğu bildirilirken, ölen veya yaralının olmadığı tespit edildi.

Yetkililer, cankurtaran botlarıyla tahliye edilen yolcuların ve mürettebatın Korfu'ya götürüldüğünü söyledi.



YUNANİSTAN'DAKİ YANGINDAN İLK GÖRÜNTÜLER