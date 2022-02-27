SON DAKİKA HABERİ: Zelenski, Rusya'nın Belarus'ta müzakere teklifini reddetti

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında 4. güne girildi.



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'den müzakere açıklaması geldi.

Zelenski, Rusya'nın Belarus'ta müzakere teklifini reddetti. Zelenski, Rusya ile müzakereler için, İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte'yi önerdi.

Zelenski, "Minsk görüşmeleri Rusya, Belarus topraklarından Ukrayna'ya saldırmazsa mümkün olabilir. Ukrayna'ya karşı saldırgan tavır içinde olmayan yerlerde müzakereye açığız" dedi.



"Dün gece acımasızdı, sivil altyapı top atışlarının hedefi oldu" diyen Zelenski, Rus güçlerinin ambulans dahil her şeye ve askeri altyapının olmadığı sivil bölgelere saldırdığını belirtti.

RUS HEYETİ BELARUS'A ULAŞMIŞTI



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus heyetinin Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel kentine ulaştığını, Rusya'nın burada görüşmelere hazır olduğunu söylemişti.



Rusya'nın müzakerelere başlamaya hazırlandığını belirten Peskov şunları söyledi: "Varılan anlaşmalar doğrultusunda, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve diğer bazı kurumların temsilcilerinden oluşan Rus heyeti, Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel şehrine vardı. Bu müzakerelere Gomel'de başlamaya hazır olacağız."



Peskov "Rus tarafı Gomel'de müzakerelere başlamaya hazır, şimdi Ukraynalıları bekliyoruz" dedi.



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