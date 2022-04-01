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SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Ukrayna’dan Türklerin tahliyesine ilişkin açıklama

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez ile ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Çavuşoğlu, “Temaslarımız ara vermeden sürüyor” derken, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşme gerçekleştirecek" diye konuştu.

Haberler - ntv.com.tr 01.04.2022 - 11:55

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Ukrayna’dan Türklerin tahliyesine ilişkin açıklama

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