Fransız çimento fabrikası Lafarge, DAEŞ'e yardım etme suçunu kabul edecek

Son dakika haberi! Suriye'deki faaliyetlerini yürütmek için DAEŞ'e ödeme yaptığı gerekçesiyle "insanlığa karşı suça iştirak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Fransız çimento şirketi Lafarge'ın, "DAEŞ'e yardım etme" suçunu kabul edeceği belirtildi.

777 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE CEZA ÖDEYECEK

Bununla birlikte Lafarge'ın DAEŞ'e ödeme yaptığı için 777 milyon doların üzerinde bir para cezası ödemeyi kabul ettiği aktarıldı.

Fransa’da geçen yılın Eylül ayında, dünyanın en büyük çimento devi Fransız Lafarge'ın, DAEŞ ile ilişkisi hakkında Fransız iç, dış ve askeri istihbarat servislerini sürekli bilgilendirdiğini ve ilişkinin Fransa devletinin bilgisi dahilinde gerçekleştiği çeşitli belgeler ile gözler önüne serildi.

Geçen yıl Fransız çimento şirketi Lafarge’ın DAEŞ’e ödeme yaptığına ilişkin belgeler ortaya çıkmıştı.

FRANSIZ İSTİHBARATI LAFARGE’IN DAEŞ’E ÇİMENTO SAĞLADIĞINI BİLİYORDU



Lafarge Güvenlik Müdürü Veillard ile Fransız İçişleri Bakanlığı istihbaratı arasındaki e-posta trafiğinde 1 Eylül 2014’te yapılan yazışmalarda DEAŞ’a çimento gönderilmesi işinin ayrıntıları ele alındı.



Fransız istihbaratının kullandığı, “DAEŞ’e giden çimentoyla ilgili daha fazla detay verebilir misiniz? ” şeklindeki ifadesinden, Lafarge’ın söz konusu dönemde terör örgütüyle ilişkisinden Fransız devletinin haberdar olduğu açık şekilde görülüyor.



Ortaya çıkan belgelerde Lafarge ile Fransız iç, dış ve askeri istihbarat servisleri arasında yalnızca 2013 ve 2014 yılları arasında yapılan görüşmelerin 30’dan fazla olduğu dikkati çekiyor.