Son dakika haberi! ABD Başkanı Donald Trump ilk kez başkanlık yapacağı BM Güvenlik Konseyi'ndeki nükleer silahsızlanma ve kitle imha silahları oturumunda konuştu.



Suriye konusuna da değinen ABD Başkanı Donald Trump, "İdlib müzakerelerine yardım ettiği için Türkiye'ye teşekkür ediyorum" dedi.

TRUMP: MADURO İLE GÖRÜŞEBİLİRİM

BM Genel Merkezi'ne girişinde gazetecilerrin sorularını da yanıtlayan ABD Başkanı Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüşebileceğini söyledi.



Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan talep gelirse onunla görüşebileceğini dile getiren Trump, ''Buradaysa, görüşmek istiyorsa, aklımda ya da tabağımda yoktu ama Venezuela halkına yardımı olacaksa ben bunun için buradayım'' dedi.

TRUMP'TAN KUZEY KORE MESAJI



Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile nerede ve ne zaman görüşeceğini ve görüşmenin detaylarını ise en kısa sürede açıklayacağını ifade etti.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...