SpaceX, ABD ordusuna ait gizemli uzay uçağı X-37B'nin kalkış tarihini erteledi

X-37B ismindeki robot uzay aracı, pazartesi günü NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden saat 20.00'de SpaceX Falcon Heavy roketiyle havalanacaktı.



Ancak şirket Pazartesi akşamı, SpaceX'in sosyal medya hesabından roketin fırlatma rampası veya yakıt sistemleriyle ilgili bir sorun olduğunu belirterek fırlatmayı "yer tarafından kaynaklı bir sorun nedeniyle" ertelediğini söyledi .



Şirket bir sonraki uygun fırlatma tarihi olarak salı günü saat 20.14'ün düşünüldüğünü belirtti.



Pencereleri karartılmış minyatür bir NASA uzay mekiğini andıran yeniden kullanılabilir X-37B uzay uçağı, yedinci görevine çıkacak.



X-37B'nin gizemli görevlerinin çoğu paylaşıldı, ancak ABD Uzay Kuvvetleri bu insansız 7. görevin hedefleri hakkında fazla ayrıntı vermedi.



X-37B NE İŞE YARIYOR?



Uzay operasyonları şefi Orgeneral B. Chance Saltzman'ın açıklamasına göre, uzay uçağı ABD'nin devam eden ve yaklaşan uzay görevlerinin nasıl iyileştirebileceğini daha iyi anlamak için çok önemli. Uçak uzayda mümkün olanın sınırlarını zorlayan deneysel görevleri yürütüyor.



Aracın araştırmaları arasında, astronotları uzayın uzak köşelerindeki görevlerinde sağlıklı ve ayakta tutmanın yollarını bulmayı amaçlayan bir NASA deneyi de yer alacak.



Seeds-2 adı verilen sistem, "bitki tohumlarını uzun süreli uzay uçuşunun zorlu radyasyon ortamına maruz bırakacak" ve X-37B görevlerinde yürütülen önceki araştırmaların devamı niteliğinde olacak.



ABD Uzay Kuvvetleri'ne göre deneyler aynı zamanda uzay uçağının yeni yörünge rejimlerinde çalıştırılmasını, gelecekteki uzay alanı farkındalık teknolojileriyle deneyler yapılmasını ve NASA'nın malzemeleri üzerinde radyasyon etkilerinin araştırılmasını da içeriyor.



Uçağın uzaya fırlatılması, 2018'de kullanıma başlandığından beri dünyanın en güçlü operasyonel roketi olan Falcon Heavy tarafından gerçekleştirilecek. Falcon Heavy, şirkete ait 3 tane Falcon 9 roketinin bir araya gelmiş hali kadar büyük.



UZAYIN DERİNLİKLERİNDE 909 GÜN



X-37B uzay uçağının, 7. görevinde uzayda ne kadar zaman geçireceği ise henüz bilinmezken her görevinin bir öncekinden daha uzun sürdüğü biliniyor.



Uzay aracının Kasım 2022'de dünyanın yörüngesinde gerçekleştirdiği son görevi 909 gün sürmüştü.



Bu 6. görevinde araç, ABD ordusu tarafından tasarlanan güneş enerjisini dönüştürüp dünyaya iletmesi amaçlanan deneysel bir teknolojiyi taşıyordu.



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