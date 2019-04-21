Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da peş peşe patlamalar yaşandı. Üç otel ve üç kilisede eş zamanlı patlamaların gerçekleştiği bildirildi.



Patlamalar nedenilye 138 kişi ölürken 400 kişi de yaralandı. Ölü sayısının artaacağı belirtiliyor. Sri Lanka polisi patlamaların intihar saldırısı olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.

Yerel medya patlamalarn Kochchikade, Katana ve Batticaloa’daki kiliselerde ve de Colombo'daki otellerde meydana geldiğini duyurdu.

Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, patlamalardan en az ikisinin intihar saldırısı sonucu olduğunun sanıldığını söyledi.

İlk patlamalar kiliselerde oldu ardından otellerde meydana geldi. Kiliselerin ardından Colombo'daki Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerinde peş peşe patlamalar meydana geldi.



Yaralı sayısının fazla olması nedeniyle ülkede kan bağışı çağrısı yapıldı.



Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, patlamalar nedeniyle şoke olduğunu belirterek, sükunet çağrısında bulundu.



Maliye Bakanı Mangala Samaraweera da Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, patlamaları, "çok sayıda masum insanın ölümüne yol açan, çok iyi koordine edilmiş anarşi ve kargaşa yaratma girişimi" olarak nitelendirdi.



Sri Lanka basını ölen ve yaralananlar arasında turistlerin olabileceğini yazdı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu saldırıya ilişkin, "Kilise ve otellerdeki masum insanları hedef alan terör saldırılarını lanetliyorum" açıklamasını yaptı.