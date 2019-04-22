Radyo yeni Zelanda’nın haberine göre, Sri Lanka’da 290 kişinin yaşamını yitirdiği, 500 kişinin yaralandığı terör saldırılarının ardından başlatılan operasyonlar devam ediyor.



Başkent Colombo’daki bir eve operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, kimlikleri açıklanmayan 24 kişiyi gözaltına aldı.



Operasyon sırasında meydana gelen ve intihar saldırısı olduğu ileri sürülen patlamada 3 polis yaşamını yitirdi.



CAMİ VE İŞ YERLERİNE SALDIRI



Öte yandan Sri Lanka polisinin yaptığı açıklamaya göre, dün gece Kalutara kentindeki Müslümanlara ait iş yeri kundakladı, Puttalum kasabasındaki bir camiye ise molotofkokteylli saldırıda bulunuldu.



Polis saldırılar sonucunda herhangi bir hasar oluşup oluşmadığı hakkında bilgi vermedi.



Sri Lanka’da dün sabah saatlerinde Kochchikade'de St. Anthony's, Katana'da St. Sebastian ve Batticaloa'da bir kilise ile başkent Kolombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından Kolombo'nun banliyösü Dehiwala'da hayvanat bahçesi yakınında ve Kolombo'nun Dematogoda banliyösünde patlamalar meydana gelmişti.



Dışişleri Bakanlığı, saldırılarda 27'si yabancı uyruklu 207 kişinin hayatını kaybettiğini, 450 kişinin yaralandığını bildirmişti.



Saldırılarda Türk vatandaşı mühendisler Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş yaşamını yitirmişti.

ÖZEL SORUŞTURMA KOMİTESİ ARAŞTIRACAK



Sri Lanka Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena’nın, Paskalya gününde kilise ve otellere düzenlenen terör saldırılarını araştırmak için Özel Soruşturma Komitesi oluşturacağı bildirildi.

Yüksek Mahkeme Hakimi başkanlığında görev yapacak komitenin, birçok insanın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör eylemlerinin sebeplerini, arka planını, muhtemel ihmallerle birlikte diğer faktörleri araştıracağı açıklandı.



Cumhurbaşkanı Sekreteri Udaya R. Seneviratne, komite üyelerinin önümüzdeki 24 saat içinde atanacağını, saldırılarla ilgili raporun da iki hafta içinde tamamlanacağını söyledi.