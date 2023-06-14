Stoltenberg, Air Defender 23 tatbikatına katılacak

NATO’dan yapılan yazılı açıklamada, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in 19-20 Haziran tarihlerinde Almanya’nın Schleswig-Holstein eyaletini ve başkenti Berlin’i ziyaret edeceği bildirildi. Genel Sekreter Stoltenberg’in, 19 Haziran’da başkent Berlin’de Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile bir araya geleceği, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile ikili görüşme gerçekleştireceği ve Alman Sanayi Federasyonu (BDI) tarafından düzenlenen Sanayi Günü'nde bir konuşma yapacağı belirtildi.





Stoltenberg’in, 20 Haziran’da ise Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile Air Defender 23 tatbikatının Seçkin Ziyaretçiler Günü’ne katılmak üzere Jagel Hava Üssü'ne gideceği ifade edildi.

