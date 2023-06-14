Stoltenberg, Air Defender 23 tatbikatına katılacak

NATO'dan yapılan açıklamada, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in 19-20 Haziran’da Almanya’yı ziyaret edeceği ve Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile NATO tarihinin en büyük hava tatbikatı olan Air Defender 23’ün Seçkin Ziyaretçiler Günü’ne katılacağı belirtildi.

Stoltenberg, Air Defender 23 tatbikatına katılacak

’dan yapılan yazılı açıklamada, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in 19-20 Haziran tarihlerinde ’nın Schleswig-Holstein eyaletini ve başkenti Berlin’i ziyaret edeceği bildirildi. Genel Sekreter Stoltenberg’in, 19 Haziran’da başkent Berlin’de Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile bir araya geleceği, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile ikili görüşme gerçekleştireceği ve Alman Sanayi Federasyonu (BDI) tarafından düzenlenen Sanayi Günü'nde bir konuşma yapacağı belirtildi.


Stoltenberg’in, 20 Haziran’da ise Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile Air Defender 23 tatbikatının Seçkin Ziyaretçiler Günü’ne katılmak üzere Jagel Hava Üssü'ne gideceği ifade edildi.

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