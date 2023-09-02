Sudan, Eritre ile sınır kapısını açacak

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre Burhan, ülkenin doğusundaki Kızıldeniz ve Kesele eyaletlerinde ordu güçlerini teftiş etti.



Burhan, teftişler sırasında yaptığı konuşmada, ülkenin yeniden inşa edilmesi için kardeş ve dost ülkelerden her türlü desteği memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, hiçbir diktayı kabul etmeyeceklerini vurguladı.



"Silahlı kuvvetler ve halk, isyanı yenilgiye uğratma konusunda hemfikir." diyen Burhan, ordu mensuplarının yüksek profesyonelliğine övgüde bulundu.



Burhan "Savaş, isyanın yenilmesiyle bitecek. Ordu, son askerine kadar milleti isyan kanserinden kurtarmaya kararlıdır. Bu savaş ayrıca, isyancıların değerlerimize aykırı ve toplumumuza yabancı eylemlerde bulunduğunu kanıtladı." dedi.



Eritre ve Etiyopya ile ilişkileri de takdir ettiklerini anlatan Burhan, Eritre ile sınır kapılarının açılmasına yönelik karar aldıkları bilgisini paylaştı.



Burhan, 24 Ağustos'ta, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile çatışmaların başlamasından 130 gün sonra ilk kez Ordu Genel Komutanlığından çıkıp Umdurman kentindeki Kereri Askeri Bölgesinde ve Vadi Seyyidna Hava Üssünde ordu güçlerini denetlemişti.



Helikopterle Nil Nehri eyaletinin Atbara şehrine giden Burhan, Kızıldeniz eyaletinin Port Sudan şehrine ulaştıktan sonra Mısır'ı ziyaret etmişti.



Burhan'ın, 4 Eylül'de Güney Sudan'ı ve 6 Eylül'de Katar'ı ziyaret etmesi bekleniyor.



SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR



Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.



HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan sözlü savaş ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli kentlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.



5. ayında olan, Hartum ve çevresiyle özellikle batıdaki kentlerde süren şiddetli çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.



Birleşmiş Milletler, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 4,3 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu bildirdi.