Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarına 6 ülkeden destek

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD, İngiltere, Suudi Arabistan, Mısır, Almanya ve Ürdün dışişleri bakanlarının ortak bir yazılı açıklamayla Suriye Anayasa Komitesine destek verdiğini bildirdi.



Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in Suriye konusundaki çabalarının takdirle karşılandığına atıf yapıldı.



"BM gözetimi altında Suriye'de serbest ve adil seçimlerin düzenlenebilmesine imkan tanıyacak güvenli ve tarafsız bir ortamın yaratılması çabalarını destekliyoruz" ifadesine yer verilen açıklamada, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararının uygulanmasına da vurgu yapıldı.



Açıklamada ayrıca, İdlib'de kalıcı bir ateşkesin sağlanması için yeniden çağrı yapıldı ve "Suriye krizine askeri bir çözüm bulmak mümkün değildir, sadece BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı çerçevesinde siyasi bir çözüm bulunabilir" değerlendirmesine yer verildi.



Suriye'nin yeni anayasasını yazacak Anayasa Komitesi'nin üyeleri, Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde ikinci kez bir araya gelmişti. Komitenin ilk toplantısı dün BM Cenevre ofisinde gerçekleştirilmişti.



SURİYE ANAYASA KOMİTESİ YAPISI



Komite, büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan oluşuyor. Büyük yapı, Komite üyelerinin tümünü kapsıyor ve rejim, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere üç gruptan oluşuyor. Küçük yapı, üç listeden seçilen 15'er kişiden meydana geliyor ve anayasanın yazımından sorumlu bulunuyor.



45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları, 150 kişilik büyük yapının onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az yüzde 75'inin "evet" oyu gerekiyor.



Komitenin yapısıyla ilgili en dikkati çeken husus ise iki eş başkana sahip olması.



Muhaliflerin eş başkanlığını Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) eski başkanı Hadi El Bahra, rejimin eş başkanlığını ise önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari üstleniyor.

