Suudi Arabistan'da eğitime virüs engeli

Suudi Arabistan genelinde, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle eğitime ara verildi.

AP - Anadolu Ajansı 08.03.2020 - 22:52 | Son Güncelleme : 08.03.2020 - 23:20

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Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına karşı önlem amacıyla yarından itibaren ülke genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre Eğitim Bakanlığı, kararın kamu ve özel eğitim kurumlarını kapsadığını, okulların kapalı olduğu süre içinde de eğitimin sanal okullar üzerinden sürdürüleceğini açıkladı.

Haberde, eğitimin yeniden başlayacağı tarihin, Covid-19 takip komitesinin değerlendirmesine göre belirleneceği kaydedildi.

Suudi Arabistan yönetimi, bugün ülkenin doğusunda Şii nüfusun yoğunlukta olduğu Katif kentini, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya almış ve kentte bugünden itibaren 2 hafta boyunca eğitime ara verildiğini duyurmuştu.

Karantina altındaki Katif'te ihtiyati tedbirler artırılırken, bu kapsamda sağlık merkezleri, eczaneler, akaryakıt istasyonları ve güvenlik güçleri dışındaki devlet ve özel kurumlardaki çalışmalar da askıya alınmıştı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı ise ülkedeki Covid-19 vaka sayısının 11'e yükseldiğini açıklamıştı.

CORONA VİRÜSE KARŞI OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLER DEVAM EDİYOR

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