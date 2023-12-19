Tahtaya sürtünen tırnak seslerinden neden rahatsız olduğumuz bulundu

Bilim insanları, tahtayı çizen tırnakların çıkardığı tırmalama sesinin bizi neden rahatsız ettiğini uzun zamandır merak ediyorlardı.



Araştırma bu sesin bir bebek ağlaması ve insan çığlığıyla aynı frekansa sahip olduğunu ortaya çıkardı. Rahatsızlığın hayatta kalma içgüdüsünden kaynaklandığı ve eşdeğer bir tepkiyi tetiklediği öne sürüldü.



Tırmalama sesi kalp atış hızının artması gibi fizyolojik bir tepkiye neden oluyor ve refleksten ziyade duygusal bir deneyim yaşatıyor.



Çoğu kişi kara tahtanın tırmalanması sonucu çıkan sesi "titreme" ile "iğrenme" gibi kelimeler kullanarak "hoş olmayan bir duygu" olarak tanımladı.

ŞEMPANZELERİN UYARI ÇIĞLIĞINA BENZİYOR



Nobel ödüllü Dr. Francis Fesmire tarafından 2006 yılında yürütülen bir araştırma, ses aralığının ortasındaki ses frekansların şempanzelerin uyarı çığlıklarına benzediğini buldu.



Çalışmayı yürüten araştırmacılar, hoş olmayan seslere verdiğimiz tepkilerin evrimsel geçmişimizden gelen yırtıcılardan kaçınma içgüdüsünden kaynaklandığını ileri sürdü.



2012'de yapılan bir araştırma, beyinde duyguların deneyimlenmesini sağlayan badem şeklindeki bir kütle olan amigdalanın "sesin acı vermesinin" nedeni olabileceğini buldu.



Bununla birlikte, bazı insanlar seslere, özellikle yüksek sesle çiğneme ve nefes almaya karşı "aşırı duyarlı" olabilirler.