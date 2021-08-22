Taliban'dan direnişin son kalesi Pencşir'e çağrı

NTV Haber 22.08.2021 - 09:22 | Son Güncelleme : 22.08.2021 - 09:28
Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dimitri Zirnov, Taliban'ın siyasi kanadından üst düzey bir ismin Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği'nden, Pencşir'deki savaşçılara, Taliban'ın siyasi bir uzlaşmaya varmak istediği mesajını itelmesini istedi.
Rus büyükelçi, Taliban'ın bölgede kan dökülmesini istemediğini söyledi. Taliban'ın bölgedeki durumu yatıştırmak adına siyasi bir anlaşmaya varmayı ümit ettiğini söyledi.
TALİBAN'A TESLİM OLMAYACAKLARINI AÇIKLAMIŞLARDI
Afganistan'ın Sovyet işgaline karşı direnen Pencşirli ünlü Afgan komutan Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud, Pencşir'de oluşturulan direniş grubunun başında bulunduğunu açıklayıp, halka "Taliban'a karşı savaşma" çağrısı yapmış, Taliban'a teslim olmayacaklarını açıklamıştı.
KABİL'DE ASKERLER KALABALIĞI DURDURMAK İÇİN ATEŞ AÇTI