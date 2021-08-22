Taliban'dan direnişin son kalesi Pencşir'e çağrı

Afganistan'da Taliban ülkenin neredeyse hepsini kontrolü altına almış durumda. Ancak kontrol altına alamadığı bir yer var, orası da Pencşir. Pencşir'de Kuzey İttifakı adı altında direniş hazırlıkları sürerken, Rusya'nın Kabil Büyükelçisi'nden bir açıklama geldi. Taliban'ın Rusya aracılığıyla Pencşir'e "siyasi anlaşma" mesajı gönderdiğini söyledi.

NTV Haber 22.08.2021 - 09:22 | Son Güncelleme : 22.08.2021 - 09:28

Taliban'dan direnişin son kalesi Pencşir'e çağrı

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Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dimitri Zirnov, Taliban'ın siyasi kanadından üst düzey bir ismin Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği'nden, Pencşir'deki savaşçılara, Taliban'ın siyasi bir uzlaşmaya varmak istediği mesajını itelmesini istedi.

Rus büyükelçi, Taliban'ın bölgede kan dökülmesini istemediğini söyledi. Taliban'ın bölgedeki durumu yatıştırmak adına siyasi bir anlaşmaya varmayı ümit ettiğini söyledi.

TALİBAN'A TESLİM OLMAYACAKLARINI AÇIKLAMIŞLARDI

Afganistan'ın Sovyet işgaline karşı direnen Pencşirli ünlü Afgan komutan Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud, Pencşir'de oluşturulan direniş grubunun başında bulunduğunu açıklayıp, halka "Taliban'a karşı savaşma" çağrısı yapmış, Taliban'a teslim olmayacaklarını açıklamıştı.

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