Taliban’dan kadınlara kriket yasağı

Taliban yetkilileri, dün Afganistan’daki kadın sporcuları ilgilendiren yeni açıklamalarda bulundu.



Taliban’ın Kültür Komisyonu Başkanı Ahmadullah Wasiq yaptığı açıklamada, ‘’Kadınların kriket oynamasına izin verileceğini sanmıyorum, çünkü oynamalarına gerek yok’’ dedi.



Buna karşılık, erkek takımının Kasım ayında Avustralya’da hazırlık maçına çıkacağını söyleyen Wasiq, ‘’Kadınlar kriket oynarken yüzlerini ve vücutlarını kapatamayabilirler. İslam, kadınların bu şekilde görülmesine izin vermez’’ diye konuştu.

'KADINLARIN SPOR YAPMASI GÜVENLİ DEĞİL'

Gelişmeler sonrasında BBC’ye konuşan kadın kriket takımı oyuncusu ise, Afganistan'daki hiçbir kadın için şu an spor yapmanın güvenli olmadığını ve Kabil’de durumun çok kötü olduğunu söyledi.



Kadın kriket milli takımı olan Afganistan’da sporcular, yeni Taliban hükümetinin iktidara gelmesiyle saklanmak ya da ülkeden ayrılmak zorunda kalmıştı.