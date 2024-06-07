Taliban'ın kırbaç cezası: "İnsanlık onuru onlar için önemli değil"

BM Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Afganistan'da 14'ü kadın olmak üzere 63 kişinin halka açık şekilde kırbaçlandığını açıkladı.



UNAMA, açıklamasında kırbaç cezasını kınayarak, "Fiziksel cezayı kınadığımızı tekrarlıyor ve uluslararası insan hakları yükümlülüklerine saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadelerine yer verdi.



Taliban Yüksek Mahkemesi, kimlikleri açıklanmayan kişilerin "eşcinsel ilişki, zina ve hırsızlık" gibi suçlar nedeniyle kırbaç cezasına çarptırıldığını duyurdu.



Kırbaç cezası, ülkenin kuzeyindeki Sar-i Pol Vilayeti'nde yer alan bir stadyumda uygulandı.

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İDAM, KIRBAÇ VE TAŞLAMA CEZALARI



Taliban, daha ılımlı yönetim vaatlerine rağmen, 2021'de iktidara döndükten kısa bir süre sonra idam, kırbaçlama ve taşlama gibi ağır cezalar uygulamaya başladı. Cezalar, Taliban'ın 1990'lardaki yönetimi sırasında uygulananlara benzerlik gösteriyor.



ABD'nin Ağustos 2021'de Afganistan'dan çekilmesiyle Taliban önce Kabil'i daha sonra da ülkenin tamamını ele geçirmişti.



BEŞİNCİ HALKA AÇIK İNFAZ



Kırbaç cezası, Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinden bu yana uyguladığı beşinci halka açık infaz oldu.



Taliban lideri Hibetullah Ahundzade'nin mart ayında, şeriat kanunlarına göre zina suçu işleyen kadınların halka açık alanlarda taşlanarak ve kırbaçlanarak cezalandırılacağını açıklaması da tepki çekmişti.



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ASIL HEDEF KORKU YARATMAK



Afgan hak savunucusu Şehrazad Ekber, Taliban'ın asıl hedefinin "korku yaratmak" olduğunu söyledi.



Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu'nun eski direktörü Ekber, "Taliban'ın yönetim biçimi insan haklarına aykırıdır. Kadın ve erkeklerin insan hakları ya da insanlık onuru onlar için önemli değil" diye konuştu.



"YALNIZCA ERKEKLERDEN OLUŞAN HÜKÜMET"



Uluslararası hak grupları, Taliban'ın iktidara gelmesinden sonra başta Afgan kadınları olmak üzere insan hakları koşullarının kötüleşmesini sürekli olarak eleştirdi ve kadınlara ve sivil özgürlüklere yönelik kısıtlamaların tersine çevrilmesini talep etti.



Afgan yetkilileri fiili olarak kızların altıncı sınıftan sonra okula gitmesini ve birçok kadının kamu ve özel işyerlerinde çalışmasını yasaklayarak, dünyayı yalnızca erkeklerden oluşan Taliban hükümetine diplomatik tanınma vermekten caydırdı.