Tataristan'da uçak düştü: 16 kişi hayatını kaybetti

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Tataristan'ın Menzelinsk kentinde 21 paraşütçü ve 2 mürettebat ile kalkış yapan "AN-L-410" tipi küçük uçak kalkıştan hemen sonra düştü.

Bölgeye itfaiye, ambulans ve kurtarma ekipleri gönderildi. İlk belirlemelere göre uçakta bulunan 7 kişi kazadan sağ olarak kurtarılırken, 16 kişinin ise hayatını kaybettiği açıklandı.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, 19 kişilik kapasitesi bulunan uçağın fazla yolcu taşıması nedeniyle düşmüş olabileceği tahmin ediliyor.



Ekipler kaza alanında arama kurtarma çalışmaları yapıyor. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı uçakta toplam 23 kişi olduğunu duyurdu.