Tayland, aşk ve kavga sahnelerini yasakladı (Sinemada corona virüs önlemi)

Tayland'da yeniden açılacak sinema sektöründe alınacak corona virüs önlemleri belirlendi.

Buna göre ülkede, filmler ve diziler iyi havalandırılmış ortamda çekilecek. Çekim yapılan ortamda 50 kişiden fazla çalışanın bulunmaması isteniyor. Ayrıca maske takma zorunluluğu da getirildi.

Bu kararlara ek olarak, Tayland film endüstrisinde, corona virüsün yayılmasını önlemek için herhangi bir aşk sahnesi, kavga veya yakın temas içeren sahnelerin çekilmemesi gerektiği de belirlendi.

Virüsü kontrol altına aldığını belirten Tayland, pazar günü mağazalarını açmıştı.



Öte yandan ülkede son bilgilere göre 3 bin 34 vaka, virüs kaynaklı 56 ölüm bulunuyor.

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