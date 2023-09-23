Tayvan’da fabrikada patlama: 5 ölü, 100’den fazla yaralı

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Ada'nın güneyindeki Pingtung vilayetindeki golf topu üretilen fabrikada yangın çıktı.



Yangında aralarında 1 itfaiyecinin olduğu 5 kişi hayatını kaybederken, 1 itfaiyeci ve 4 fabrika işçisinden haber alınamıyor.



Yangında 100'den fazla kişi de yaralandı.



"Kırmızı alarm" verildi: İtalya'nın Sicilya Adası'nda orman yangınları sürüyor Haberi Görüntüle Yangının sebebi soruşturulurken, söndürme çalışmaları sırasında yaşanan doğal gaz patlamaları can kaybının ve yaralanmaların artmasına yol açtı.



Tayvan lideri Tsai Ing-wen, yaptığı açıklamada, yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, Pingtung'a giderek mağdurları ziyaret edeceğini bildirdi.