Tayvan’da fabrikada patlama: 5 ölü, 100’den fazla yaralı

Tayvan'da gol malzemeleri üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına itfaiyecilerin müdahale ettiği sırada meydana gelen patlama sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı, 5 kişiden ise haber alınamıyor.

Tayvan’da fabrikada patlama: 5 ölü, 100’den fazla yaralı
Foto: Reuters

 ajansı CNA'nın haberine göre, Ada'nın güneyindeki Pingtung vilayetindeki golf topu üretilen fabrikada yangın çıktı.

Yangında aralarında 1 itfaiyecinin olduğu 5 kişi hayatını kaybederken, 1 itfaiyeci ve 4 fabrika işçisinden haber alınamıyor.

Yangında 100'den fazla kişi de yaralandı.

"Kırmızı alarm" verildi: İtalya'nın Sicilya Adası'nda orman yangınları sürüyor

"Kırmızı alarm" verildi: İtalya'nın Sicilya Adası'nda orman yangınları sürüyor

Haberi Görüntüle

Yangının sebebi soruşturulurken, söndürme çalışmaları sırasında yaşanan doğal gaz patlamaları can kaybının ve yaralanmaların artmasına yol açtı.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, yaptığı açıklamada, yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, Pingtung'a giderek mağdurları ziyaret edeceğini bildirdi.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...