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Teşhis konulamayan hastalık 3 çocuğun canını aldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Sokoto eyaletinde teşhis konulamayan hastalık nedeniyle 3 çocuk hayatını kaybetti. 127 çocuğun ise hastaneye tedavileri devam ediyor.

Teşhis konulamayan hastalık 3 çocuğun canını aldı

'da teşhis konulamayan hastalık nedeniyle çocuklar ölüyor.

Sokoto Vali Yardımcısı İdris Gobir, yaptığı açıklamada, eyalette teşhis konulamayan hastalık nedeniyle şimdiye kadar 3 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti.

Gobir, hastalık nedeniyle 127 çocuğun da tedavi altına alındığını söyledi.

Hastalığın nedeninin araştırılması için uzman ekip gönderdiğini kaydeden Gobir, hastalığın yayılmasını önlemek için federal hükümetten yardım istedi.

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