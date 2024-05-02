Beyaz Saray: ABD'nin Refah operasyonuna karşı tutumu değişmedi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İsrail'in Refah'taki kara saldırısına ilişkin yeni bir toplantının planlanmadığı bildirildi.

Reuters'ın aktardığına göre Beyaz Saray sözcüsü John Kirby, ABD'nin Refah operasyonuna karşı tutumunun değişmediğini söyledi.

Kirby ayrıca Gazze'ye yönelik insani yardımlara da değindi.

Sözcü, ABD ordusu tarafından Gazze'ye insani yardım akışını hızlandırmak için inşa edilen deniz iskelesinin, hazırlıkları engelleyen kötü hava koşullarına rağmen birkaç gün içinde açılacağını söyledi.



ABD, Refah operasyonunu Filistinli siviller nedeniyle desteklemediğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla yakın zamanda yaptığı telefon görüşmesinde, Filistinlilerin sığındığı Refah'a bir kara saldırısı yapılmasına karşı olduklarını bir kez daha söyledi.



Refah'ta Gazze'deki bombardımandan kaçan 1,5 milyon Filistinli bulunuyor.