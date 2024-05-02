Beyaz Saray: ABD'nin Refah operasyonuna karşı tutumu değişmedi

Beyaz Saray sözcüsü John Kirby, ABD'nin Refah operasyonuna karşı tutumunun değişmediğini söyledi. Kirby, İsrail'in Refah'taki kara saldırısına ilişkin yeni bir toplantının planlanmadığını bildirdi.

Beyaz Saray: ABD'nin Refah operasyonuna karşı tutumu değişmedi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, 'in Refah'taki kara saldırısına ilişkin yeni bir toplantının planlanmadığı bildirildi.

Reuters'ın aktardığına göre Beyaz Saray sözcüsü John Kirby, 'nin Refah operasyonuna karşı tutumunun değişmediğini söyledi.

Kirby ayrıca 'ye yönelik insani yardımlara da değindi.

Sözcü, ABD ordusu tarafından Gazze'ye insani yardım akışını hızlandırmak için inşa edilen deniz iskelesinin, hazırlıkları engelleyen kötü hava koşullarına rağmen birkaç gün içinde açılacağını söyledi.

ABD, Refah operasyonunu Filistinli siviller nedeniyle desteklemediğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla yakın zamanda yaptığı telefon görüşmesinde, Filistinlilerin sığındığı Refah'a bir kara saldırısı yapılmasına karşı olduklarını bir kez daha söyledi.

Refah'ta Gazze'deki bombardımandan kaçan 1,5 milyon Filistinli bulunuyor.

Guterres'ten nüfuzlu ülkelere çağrı: İsrail'in Refah'a saldırısını engelleyin

Guterres'ten nüfuzlu ülkelere çağrı: İsrail'in Refah'a saldırısını engelleyin

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

Biden'dan öğrenci protestoları ile ilgili açıklama | "Hukunun üstünlüğünü korumak zorundayız"

Biden'dan öğrenci protestoları ile ilgili açıklama | "Hukunun üstünlüğünü korumak zorundayız"

Ruang Yanardağı nerede, hangi ülkede?

Ruang Yanardağı nerede, hangi ülkede?

ABD'li yetkili: Rusya Kuzey Kore'ye BM emirlerini ihlal edecek düzeyde petrol gönderdi

ABD'li yetkili: Rusya Kuzey Kore'ye BM emirlerini ihlal edecek düzeyde petrol gönderdi

Çin'de çöken otoyolda hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e çıktı

Çin'de çöken otoyolda hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e çıktı

Macron, Ukrayna'ya askeri birlik gönderme ihtimali olduğunu tekrarladı

Macron, Ukrayna'ya askeri birlik gönderme ihtimali olduğunu tekrarladı

Hamas lideri Haniye: Ateşkes teklifini olumlu şekilde inceliyoruz

Hamas lideri Haniye: Ateşkes teklifini olumlu şekilde inceliyoruz

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...