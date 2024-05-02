Ruang Yanardağı nerede, hangi ülkede?

Endonezya'daki Ruang Yanardağı'nda volkanik faaliyetlerin devam etmesi nedeniyle bölgede bulunan 12 bin kişi için tahliye kararı alındı. Tahliye kararı ardından Ruang Yanardağı'nın konumu ve bulunduğu ülke araştırılıyor. Peki, Ruang Yanardağı nerede, hangi ülkede?

Ruang Yanardağı nerede, hangi ülkede?

Ruang, Endonezya'nın Kuzey Sulawesi kentindeki Sangihe Adaları yayının en güneydeki stratovolkanıdır. Zirve kısmi bir lav kubbesi içerir ve yüksekliği yaklaşık 725 metreye (2,379 ft) ulaşır. Zirvesinden güneyde Klabat zirvesi, kuzeyde Siau zirvesi ve doğuda Ternate zirvesi görülebiliyor.

Ruang Yanardağı nerede, hangi ülkede? - 1

Volkanda en az 16 patlama kaydedildi, ilki 1808'de meydana geldi. Dr. Adolf Meyer 1871'de büyük bir patlamaya tanık oldu.

Ruang Yanardağı nerede, hangi ülkede? - 2

Yamaçlarında çok sayıda plantasyon bulunmaktadır. Patlama bunları birkaç dakika içinde yok etti ve Ruang'ın karşısındaki Tagulandang'da bulunan büyük köylerinin çoğunu yok eden bir tsunamiye neden oldu. Köy sakinlerinin çoğu boğuldu ve daha sonra cesetleri sahilde görüldü. Ölü sayısının 300 ile 400 arasında olduğu tahmin ediliyordu.

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