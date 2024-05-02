Ruang Yanardağı nerede, hangi ülkede?

Ruang, Endonezya'nın Kuzey Sulawesi kentindeki Sangihe Adaları yayının en güneydeki stratovolkanıdır. Zirve kısmi bir lav kubbesi içerir ve yüksekliği yaklaşık 725 metreye (2,379 ft) ulaşır. Zirvesinden güneyde Klabat zirvesi, kuzeyde Siau zirvesi ve doğuda Ternate zirvesi görülebiliyor.

Yamaçlarında çok sayıda plantasyon bulunmaktadır. Patlama bunları birkaç dakika içinde yok etti ve Ruang'ın karşısındaki Tagulandang'da bulunan büyük köylerinin çoğunu yok eden bir tsunamiye neden oldu. Köy sakinlerinin çoğu boğuldu ve daha sonra cesetleri sahilde görüldü. Ölü sayısının 300 ile 400 arasında olduğu tahmin ediliyordu.