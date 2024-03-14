TikTok yasağı Biden'ı seçim yarışında geriye atabilir

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı Sosyal Güvenlik harcamalarını kısma konusunda eleştiren bir TikTok videosunda binlerce "beğeni" aldı. Ancak yorumlar tamamen başka bir konuya odaklanmıştı: Önerilen yasak.



Kullanıcılar, "Bunu TikTok'ta görmemiz iyi oldu. Eğer yasaklarsan bunu seçim kampanyan için nasıl kullanacaksın?" diye sorarak eleştiride bulundu.



Biden'ın seçim ekibi oy toplamayı umdukları genç nesil için TikTok üzerinden bir seçim kampanyası yürütüyor. Planlanan yasak söz verdiği gibi Biden tarafından onaylanırsa, hedeflenen oyların büyük çoğunluğu kaybedilebilir.

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Temsilciler Meclisi dün, TikTok'un Çinli sahibi ByteDance'i 170 milyon kullanıcıya sahip ABD'deki işletmesini elden çıkarmaya zorlamak için oy kullandı.



Beyaz Saray'ın ısrar ettiği gibi Senato tasarıyı kabul ederse Biden yasayı imzalama sözü verdi.



Ancak politika uzmanları, 2024 seçimlerinin yaklaşmakta olduğunu ve ABD'nin çevrimiçi kampanyalarının son yıllarda TikTok'a kaydığını söylüyor.

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Eski adıyla Twitter olan X, sahibi Elon Musk yönetiminde kısıtlamalara gitti, Facebook ise siyasi içerikten uzaklaştı.



TikTok ise siyasetle ilgilenen yeni nesil Amerikalıların tercih ettiği ana platform haline geldi.



Başkan adayı Donald Trump'ın resmi bir TikTok hesabı yok ancak Biden haberleri TikTok'tan alan seçmenlere sıklıkla TikTok üzerinden hitap ediyor.



Bu yasa tasarısı, Çin'le ilgili alınan ulusal güvenlik tedbirlerinin sonuncusu.



TikTok, herhangi bir kullanıcı verisinin Çin ile paylaşıldığını reddediyor ve yasağın Amerikalıları ifade özgürlüğü haklarından mahrum bırakacağını söylüyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin