Time dergisi, 24 haziran sayısında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kapak yaptı.

Dergi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteriyle yapılan röportaji sayfalarına taşıdı. Küresel ısınma nedeniyle tehlike altında olan pasifik ülkelerini ziyaret eden BM Genel Sekreteri, iklim değişikliğini "Dünya için en büyük sorunlardan biri" olarak niteledi.

Antonio Guterres, "Küresel ısınmayla mücadele, Birleşmiş Milletler'in önderlik etmesi gereken bir sorun. Bu gezenenimiz için bir gereklilik" dedi.

Guterres, bu sonbaharda ev sahipliği yapacaği Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nden umutlu olduğunu da dile getirdi.

