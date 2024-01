Trump mahkemede kendini mi savunacak?

KENDİ SAVUNMASINI YAPMASI ALIŞILMIŞIN DIŞINDA



Her ne kadar bazı kişiler mahkemelerde kendilerini temsil etse de, avukatları varsa sanıkların kişisel olarak savunma yapması çok nadir görülen bir durum. Trump'ın kendisini savunacak birkaç tane avukatı var ve kendisi de avukat değil.



Kapanışta her iki taraf da neden kazanmaları gerektiğine dair görüşlerini belirtecek.



Eyalet avukatları "sanıkların yüz milyonlarca dolar haksız kazanç elde ettiklerini" iddia ediyor. 370 milyon dolarlık ceza, artı faiz ve Trump'ın New York'ta iş yapmasının yasaklanması talep ediliyor.

