Trump mahkemede kendini mi savunacak?

Eski ABD başkanı Donald Trump, 370 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacağı dolandırıcılık davasında perşembe günü kendi kapanış konuşmasını yapabilir.
New York Başsavcısı Letitia James'in açtığı davada Trump'ın karşılaşabileceği 250 milyon dolarlık para cezası artırılarak 370 milyona çıkarıldı.
Mahkeme Trump'ı daha iyi koşullar elde etmek için Florida Mar-a-Lago'daki evi de dahil olmak üzere mülklerinin değerini şişirmekle suçluyor.
Yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre Trump'ın avukatı bu hafta başında başkanın kapanış sırasında konuşmak istediğini bildirdi ve yargıç bu talebi onayladı. Eski başkan suçlamaları reddederek her fırsatta açılan davayı kınıyor.
KENDİ SAVUNMASINI YAPMASI ALIŞILMIŞIN DIŞINDA
Her ne kadar bazı kişiler mahkemelerde kendilerini temsil etse de, avukatları varsa sanıkların kişisel olarak savunma yapması çok nadir görülen bir durum. Trump'ın kendisini savunacak birkaç tane avukatı var ve kendisi de avukat değil.
Kapanışta her iki taraf da neden kazanmaları gerektiğine dair görüşlerini belirtecek.
Eyalet avukatları "sanıkların yüz milyonlarca dolar haksız kazanç elde ettiklerini" iddia ediyor. 370 milyon dolarlık ceza, artı faiz ve Trump'ın New York'ta iş yapmasının yasaklanması talep ediliyor.
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