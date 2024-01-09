Trump, hakim karşısına çıktı: Ben yanlış bir şey yapmadım, ülkem adına çalışmamda yanlış bir şey yoktu

"BAŞKAN OLARAK YARGI DOKUNULMAZLIĞINA SAHİP OLMALISINIZ"



Mahkemede söz almayan Trump daha sonra kaldığı otele geçerek burada kameralar karşısına çıktı.



Hakkındaki yargı süreçlerini "siyasi" olarak nitelendiren Trump, Demokrat Biden yönetiminin kendisini 2024 seçimlerine girmekten alıkoymaya çalıştığını savundu.



Trump, yargı muafiyeti konusunda, "Bir başkan olarak yargı dokunulmazlığına sahip olmalısınız. Ben yanlış bir şey yapmadım, ülkem adına çalışmamda yanlış bir şey yoktu." değerlendirmesini yaptı.



Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın iş ilişkilerine dair soruşturmaya da atıf yapan Trump, Biden'ın başkan olmaması durumunda şu anda savcılarla muhatap olacağını ifade etti.



ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci ve güney sınırında yaşanan krizlerin sorumlusunun da Biden olduğunu savunan Trump, bu adımları dolayısıyla da başkan olmasa Biden'ın yargılanması gerektiğini ileri sürdü.



"Yargı muafiyeti olmadan başkanlık yapamazsınız." ifadesini kullanan Trump, kendisinin de başkanlık görevinin gereklerini yaptığını savundu.



Geçen ay yargı muafiyeti iddiasını bölge mahkemesine götüren Trump, buradan ret cevabı almış, bunun üzerine iddiasını bir üst mahkeme olan temyiz mahkemesine taşımıştı.



2020 seçim sonuçlarını değiştirmeye çalıştığı iddiasıyla hakkında açılan federal davada Trump'ın mart ayında hakim karşısına çıkması bekleniyor.