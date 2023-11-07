Trump, sivil dolandırıcılık davasında hakim karşısına çıktı: Amerika için üzücü bir gün

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) eski Başkanı Donald Trump, Trump Organization şirketinin banka kredileri ve sigorta işlemleri konusunda daha iyi ticari şartlar elde etmek için fazla mal varlığı bildiriminde bulunmakla suçlandığı 250 milyon dolarlık sivil dolandırıcılık davasında hakim karşısına çıktı.

Duruşmanın öğleden sonraki kısmında iddia makamı Trump'a kendisi ve Deutsche Bank arasında 2012 yılında yapılan bir vadeli kredi anlaşması ile ilgili sorular sordu. O dönemki anlaşmanın "asgari net servetinin 2,5 milyar dolar olmasını" şart koştuğunu ve bunun farkında olduğunu söyleyen Trump o sırada yaklaşık 300-400 milyon dolar nakit paraya sahip olduğunu belirterek "Evet, çok param vardı. Onların umursadığı tek şey buydu" ifadelerini kullandı. Net servetinin davanın temelini oluşturan mali tablolarda göründüğünden çok daha fazla olduğunu savunan Trump, "Yani ortada bir dava yok!" şeklinde konuştu.



DAVAYI "REZALET" OLARAK NİTELEDİ



Duruşma sırasında dava konusundaki şikayetlerini yineleyen Trump, hakkındaki davayı "rezalet" olarak niteledi. "New York sokaklarında cinayetler işlenirken, buradaki başsavcı küçük şeyleri takip ediyor" diyen Trump, iddia makamının "aynı soruları tekrar tekrar sormaya devam ettiğini" söyledi. İfadesinin son bölümünde Trump, kendi şirketindeki sorumluluğu nedeniyle vergi kaçakçılığından hapis cezasına çarptırılan eski mali işler sorumlusu Allen Weisselberg hakkında soruları yanıtladı. Kendisi çalıştığı için Weisselberg'in başına bunların geldiğini iddia eden Trump, "Bu durum hakkında kendimi çok kötü hissediyorum" dedi.