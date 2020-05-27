ABD Başkanı Donald Trump, paylaştığı bazı tweetlere "bilgiyi doğrula" etiketi ekleyen Twitter'ı, "ifade özgürlüğünü kısıtlamak" ve "2020 seçimlerine müdahale etmekle" suçladı.



Twitter, son günlerde sosyal medya platformlarında dezenformasyonun yayılmasının önüne geçmek için bazı paylaşımlarının altına eklediği "bilgiyi doğrulama" etiketini, Trump'ın California eyaletindeki "uzaktan oylama" konusunda attığı tweetlere de uyguladı.



Trump söz konusu Twitter paylaşımında, "California'daki uzaktan oylamanın oylamada hileye yol açacağını" iddia ederken, Twitter bu paylaşımın altına eklediği "bilgiyi doğrula" etiketinde kullanıcılara "Uzaktan oylama konusundaki bilgiyi doğrulayın" uyarısında bulundu.

"BUNA İZİN VERMEM"



Söz konusu uyarının gündem olmasının ardından Trump olay hakkında Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 3 Kasım'daki seçimlere işaret ederek "Trump şimdi 2020 başkanlık seçimlerine müdahale ediyor. Benim uzaktan oylamanın büyük çapta hile ve yolsuzluğa yol açacağına dair açıklamamı, yalancı basın CNN ve Amazon'un Washington Post'una dayandırarak yalanlıyor" ifadesini kullandı.



Trump ayrıca "Twitter, ifade özgürlüğünü tamamen kısıtlıyor ve başkan olarak ben buna izin vermem" değerlendirmesinde bulundu.

"PAYLAŞIMLARI YANLIŞ BİLGİLER İÇERİYOR OLABİLİR"



Twitter'dan adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili ise Amerikan basınına yaptığı açıklamada, "Trump'ın bu paylaşımları, oylama sürecine ilişkin yanlış bilgiler içeriyor olabilir. Bu nedenle de uzaktan oylama sistemine ilişkin daha fazla bilgi paylaşmak için bu tweete 'bilgiyi doğrulama' etiketi ekledik" dedi



Trump'ın Başkanlık Kampanyası Danışmanı Brad Parscale ise yaptığı yazılı açıklamada, Twitter'ın bu adımını kınayarak Twitter'ın "yalancı basın" ile işbirliği yaptığını savunmuştu.



TRMUP'IN TWITTER HESABINI KAPATAN TÜRK ÇIKTI