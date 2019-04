Gazetecilik, edebiyat ve müziğin en prestijli ödüllerinden kabul edilen Pulitzer Ödülleri sahiplerini buldu.



Bu yıl, ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili yaptıkları araştırmacı gazetecilik, New York Times ve Wall Street Journal ekibine ödül getirdi.



On sekiz ay süren bir araştırmanın ürünü olan ve geçen yıl ekim ayında yayınlanan makalelerinde Trump'ın "imparatorluğu” ile ilgili çarpıcı gerçekleri ortaya koyan New York Times ekibinden David Barstow, Susanne Craig ve Russ Buettner "açıklayıcı habercilik” dalında ödüle layık görüldü. Üç gazeteci, söz konusu haberde Trump'ın yıllarca ailesinin vergi kaçırmasına yardım ettiğini ortaya çıkartmıştı.



ABD Başkanı'nın birlikte olduğu iki kadına 2016 yılındaki başkanlık kampanyası sırasında konuşmamaları için "sus payı” ödediğine ilişkin haberleri nedeniyle Wall Street Journal ekibi de "Ulusal Habercilik” dalında ödülün sahibi oldu.



Diğer bir ödül Parkland'da bir öğrencinin eski okulunda katliam düzenlemesi olayında okul yönetiminin ve soruşturma makamlarının yaptığı hataları haberleştiren Florida'da yayınlanan Sun-Sentinel gazetesine gitti.



Pittsburgh'da geçen ekim ayında 11 kişinin öldüğü sinagog saldırısını haberleştiren Pittsburgh Post-Gazette'ye de ödül verilirken, gazeteye düzenlenen silahlı saldırıda beş çalışanlarını kaybetmelerine rağmen ertesi gün gazeteyi yayınlayan Capital Gazette ekibi de gösterdikleri cesaret örneğinden dolayı özel ödüle layık görüldü.



Myanmar'da on Rohingyanın katledilmesi üzerine yaptıkları araştırma nedeniyle Reuters için çalışan iki gazeteci Wa Lobe ve Kyaw Soe Oo da bu yıl ödüle layık görülen isimler arasında. İki gazeteci söz konusu haberin yayınlanmasından önce "devlet sırlarını ifşa etmekten” yargılanmaya başlanmış ve geçen eylül ayında yedişer yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.



Dünyanın en büyük insani krizinin yaşandığı Yemen'deki savaşı haberleştiren Amerikan haber ajansı Associated Press de Pulitzer jürisi tarafından ödüle layık görüldü.



SOUL'UN KRALİÇESİNE ÖZEL ÖDÜL



Müzik dünyasından isimlerin de ödüllendirildiği Pulitzer Ödülleri'nde bu yıl, geçen yıl hayatını kaybeden Soul'un kraliçesi Aretha Franklin, "Amerikan müziğine ve kültürüne elli yılı aşkın bir süre yaptığı unutulmaz katkıdan” dolayı ödüle layık görüldü.



Columbia Üniversitesi'nin öncülüğünde dağıtılan ödüllerde Kanadalı besteci Ellen Reid de cinsel ve duygusal tacizin sonuçlarını anlattığı ilk operası "Prism” nedeniyle ödüllendirildi.