Trump'ın seyahat yasağına karşı yasa tasarısı

Trump yönetiminin aralarında İran, Libya, Somali, Suriye ve Yemen'in de bulunduğu 7 ülkeye getirdiği seyahat yasağına karşı Demokratlar tarafından "Yasağa Hayır Yasası" sunuldu.



Yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda 183 "hayır" oyuna karşı, 233 "evet" oyuyla kabul edildi.



Tasarıda, Beyaz Saray, Dışişleri ve İç Güvenlik bakanlıklarının herhangi bir ülkeye seyahat kısıtlaması getirmeden önce Kongre ile istişare etmesi, aksi halde alınan kararın "geçersiz" olması öngörülüyor.



Senato'nun da onaylaması halinde tasarı, nihai onayı alarak yasalaşması için ABD Başkanı Donald Trump'ın önüne gidecek.

