Trump'ın seyahat yasağına karşı yasa tasarısı

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump yönetiminin aralarında Müslüman bazı ülkelerin de bulunduğu 7 ülkeyi hedef alan seyahat yasağına karşı hazırlanan yasa tasarısını onayladı.

NTV Haber 23.07.2020 - 10:11

Trump'ın seyahat yasağına karşı yasa tasarısı
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da konuşma yaparken (Arşiv)

Trump yönetiminin aralarında İran, Libya, Somali, Suriye ve Yemen'in de bulunduğu 7 ülkeye getirdiği seyahat yasağına karşı Demokratlar tarafından "Yasağa Hayır Yasası" sunuldu.

Yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda 183 "hayır" oyuna karşı, 233 "evet" oyuyla kabul edildi.

Tasarıda, Beyaz Saray, Dışişleri ve İç Güvenlik bakanlıklarının herhangi bir ülkeye seyahat kısıtlaması getirmeden önce Kongre ile istişare etmesi, aksi halde alınan kararın "geçersiz" olması öngörülüyor.

Senato'nun da onaylaması halinde tasarı, nihai onayı alarak yasalaşması için ABD Başkanı Donald Trump'ın önüne gidecek.

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