Trump'ın "sus payı" davasında 11 bin dolarlık ihlal cezası

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'taki tarihi "sus payı" davası devam ediyor.



Trump, dava devam ederken saygısızlıktan 2 bin dolar ve konuşma yasağını ihlal etmekten 9 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Ceza davadaki konuşma yasağı kararını ihlal ettiğini tespit ettiği çevrimiçi gönderiler tespit edildikten sonra verildi.

SAVCI 10 BİN DOLAR İSTEDİ

Savcılar, Trump'ın olası tanıklara hakaret eden ve jürinin tarafsızlığını sorgulayan 10 gönderisi için 10 bin dolarlık ceza talep etmişti.

Perşembe günü yapılacak duruşmada Trump'a daha fazla para cezası verilip verilmeyeceği değerlendirilecek.



Davayı yürüten yargıç ayrıca Trump'a bu ifadeleri Truth Social hesabından ve web sitesinden kaldırmasına hükmetti.

YASAĞI DELDİ, HAPİS CEZASI ALABİLİR



Trump, davaya katılan tanıkları ve jüriyi eleştirmesini engellemek için konulan konuşma yasağını ihlal ettiği için hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.



Trump'a yönelik "sus payı" davası, ABD tarihinde bir eski başkana yönelik açılan ilk ceza davası olma özelliğini taşıyor. Eski başkan davada suçlu bulunması halinde 4 yıl hapis cezası alabilir.



34 AYRI SUÇLAMA

"Sus payı davası" olarak bilinen yargılamada Trump hakkında 34 ayrı suçlama yöneltiliyor.

Trump, ilişki yaşadığı müstehcen film oyuncusu bir kadına 2016 başkanlık seçimleri öncesinde “sus payı” ödemek ve ödemeyi örtbas etmek için resmi kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlanıyor.