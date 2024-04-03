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Trump'tan göçmenlere ırkçı ifadeler

ABD'de başkanlık seçimi için geri sayım sürüyor. Donald Trump, bir kez daha ülkeye kaçak yollarla giren göçmenleri hedef aldı. Ağır sözler sarf eden Trump, seçimi kazanırsa Meksika sınırındaki duvarı tamamlayacağı sözünü verdi.

Trump'tan göçmenlere ırkçı ifadeler

ABD'de Başkanlık yarışına Cumhuriyetçilerin safında girmeye hazırlanan eski başkan , Wisconsin ve Michigan'da miting yaptı.

Trump'ın gündeminde ABD'ye yasadışı yollarla giren göçmenler vardı.

Eski başkan, sınırından giriş yapan göçmenlerin suç işlediği iddiasını yineledi.

Michigan'daki mitingte eleştiri dozunu artıran Trump, göçmenlere hakaret etti.

Göçmenler için "insan değil" diyen Trump, hakaretini birkaç kez yineledi.

Ayrımcı ifadeler kullanan Trump, "Demokratlar "lütfen onlara hayvan demeyin, onlar insan" diyor. Ama hayır onlar hayvan" dedi. 

Göçmen karşıtı politikaları ile tanınan 77 yaşındaki siyasetçi, rakibi ABD Başkanı Joe Biden'ı hedef aldı.

Biden yönetiminin göçmen politikasının ülkeyi kan gölüne çevirdiğini öne süren başkan adayı "Polislerimizle sokak ortasında yumruk yumruğa kavga ediyorlar. Mahkumları katilleri, uyuşturucu tacirlerini ve teröristleri bize gönderiyorlar. Dünyanın her yerinden geliyorlar. Bugün karşınızda Joe Biden'ın sınırda katliam yaptığını ilan etmek için duruyorum. Olan bu. Bu bir kan banyosu" ifadelerini kullandı. 

Michigan'dan Wisconsin mitingine geçen Trump, başkan seçilirse kendi döneminde inşaasına başladığı ve Meksika sınırından ülkeye girişi engelleyen duvarı tamamlayacağını söyledi.

Cumhuriyetçi Trump, daha önce de defalarca göçmenlerin suç oranını artırdığını iddia etmişti.

Ancak istatistikler, yasadışı göçmenlerin suç oranının Amerikan vatandaşlarından yüksek olmadığını gösteriyor.

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